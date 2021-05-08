Законодавці Південної Кароліни ухвалили закон, що дозволяє стратити засуджених до смертної кари через розстріл в разі відсутності смертельних ін'єкційних препаратів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Зазначається, що після підписання закону це буде вже четвертий штат в країні, що пропонує цей варіант як спосіб страти.

Противники такого рішення критикували нову міру як “середньовічну”, але її прихильники кажуть, що вона спрямована на “помсту жертв”.

Закон, ухвалений палатою представників Південної Кароліни, спрямований на подолання труднощів, з якими стикаються США при закупівлі ліків для введення препарату зі смертельною ін’єкцією.

Тепер документ буде переданий до сенату Південної Кароліни для остаточного голосування, перш ніж потрапить до губернатора-республіканця Генрі МакМастера, який пообіцяв підписати законопроєкт, щойно він потрапить на його стіл.

Наразі в штаті є 37 засуджених до смертної кари. При цьому, законопроєкт ще може бути оскаржений у суді.

Зараз Південна Кароліна пропонує ув’язненим, засудженим до смертної кари, обрати смерть від смертельної ін’єкції або на електричному стільці. Всі, крім трьох страчених засуджених, обрали перше — комбінацію з трьох препаратів, яка присипляє ув’язнених, викликає параліч і потім зупиняє серце. Але ці препарати стало важче дістати, оскільки виробники та дистриб’ютори не хочуть, щоб їх продукція використовувалася для застосування смертної кари.

Згідно з Інформаційним центром щодо страти, смерть через розстріл наразі дозволена в трьох американських штатах: Міссісіпі, Оклахома і Юта.

За даними Amnesty International, у 2020 році вісім країн стратили засуджених шляхом розстрілу. Серед них – Китай, Іран, Північна Корея, Оман, Катар, Сомалі, Тайвань і Ємен. Розстріли також були зареєстровані в останнє десятиліття в Білорусі, Індонезії, Судані та Об’єднаних Арабських Еміратах.