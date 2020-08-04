В Южной Корее в результате сильных ливней погибли 13 человек, еще 13 - пропали без вести.

Об этом пишет Yonhap.

По данным Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и безопасности, по состоянию на 6 часов утра 4 августа 1025 человек из 629 семей были вынуждены покинуть свои дома. Более половины из них находились в провинции Северный Чхунчхон, 391 – в Кёнгидо, 70 – в Канвондо и 9 – в Сеуле.

В то же время, затоплено уже более 5,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Во многих частях страны на данный момент прекращено движение по части автомобильных и железнодорожных магистралей.

Синоптики предупредили, что в ближайшие часы ожидаются рекордные по своему объему осадки. В некоторых районах Сеула, Кёнгидо и Северного Чхунчхона ожидается около 100-300 мм осадков, а в некоторых районах выпадет 500 мм осадков.