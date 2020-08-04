Об этом пишет Yonhap.
По данным Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и безопасности, по состоянию на 6 часов утра 4 августа 1025 человек из 629 семей были вынуждены покинуть свои дома. Более половины из них находились в провинции Северный Чхунчхон, 391 – в Кёнгидо, 70 – в Канвондо и 9 – в Сеуле.
В то же время, затоплено уже более 5,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий.
Во многих частях страны на данный момент прекращено движение по части автомобильных и железнодорожных магистралей.
Синоптики предупредили, что в ближайшие часы ожидаются рекордные по своему объему осадки. В некоторых районах Сеула, Кёнгидо и Северного Чхунчхона ожидается около 100-300 мм осадков, а в некоторых районах выпадет 500 мм осадков.
- В Непале сильные проливные дожди стали причиной схождения селей, что привело к гибели по меньшей мере 40 человек.