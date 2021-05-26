У Південній Кореї дозволять щепленим проти COVID-19 ходити по вулиці без масок

Влада Південної Кореї з липня дозволять щепленим проти коронавірусу COVID-19 громадянам ходити по вулиці без масок.

Про це заявив прем’єр-міністр Кім Бу Кюм, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Цей крок спрямований на те, щоб спонукати людей похилого жителів пройти вакцинацію, оскільки Південна Корея прагне до вересня імунізувати не менше 70% зі своїх 52 мільйонів осіб в порівнянні з 7,7% зараз.

Людям, які отримали хоча б одну дозу, також буде дозволено збиратися у великих кількостях, починаючи з червня.

Кюм також додав, що всі карантинні заходи будуть скориговані в жовтні, коли понад 70% жителів отримають свою першу дозу.

Південна Корея почне вакцинацію населення у віці від 65 до 74 років з четверга в більш ніж 12 000 клініках.

У вівторок країна повідомила про 707 нові підтверджені випадки зараження коронавірусом, в результаті чого загальне число випадків зараження склало 137 682 особи, при цьому загинуло 1940 осіб.