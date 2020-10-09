Об этом сообщает местное агентство Yonhap.
Пожар вспыхнул около 23:07 в четверг в коммерческом и жилом здании Samhwan. Из-за ветра пожар быстро охватил все здание, из-за чего людей пришлось эвакуировать.
Через два часа после начала огонь удалось погасить, но к утру пятницы сильный ветер раздул угли под алюминиевыми панелями и здание снова вспыхнуло.
По информации властей, 88 человек попали в больницу из-за отравления дымом, о погибших не сообщается.
- Ранее сообщалось, что в США, штат Калифорния, очевидцы сняли на видео огненный смерч – разрушительное природное явление, представляющее опасность для населенных пунктов и промышленных центров.