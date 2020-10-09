В Южной Корее в городе Ульсан в результате пожара в 33-этажном жилом доме пострадало 88 человек.

Об этом сообщает местное агентство Yonhap.

Пожар вспыхнул около 23:07 в четверг в коммерческом и жилом здании Samhwan. Из-за ветра пожар быстро охватил все здание, из-за чего людей пришлось эвакуировать.

Через два часа после начала огонь удалось погасить, но к утру пятницы сильный ветер раздул угли под алюминиевыми панелями и здание снова вспыхнуло.

По информации властей, 88 человек попали в больницу из-за отравления дымом, о погибших не сообщается.