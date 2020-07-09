Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Парк, который является мэром Сеула с 2011 года, рассматривается как потенциальный кандидат в президенты от либералов на президентских выборах 2022 года.
О пропаже Пак Вон Суна сообщила его дочь. По ее словам, он вышел из дома вчера вечером, а его телефон выключен.
По информации Yonhap, мэра разыскивают с помощью беспилотников и полицейских собак.
- Американская актриса и певица, широко известная по своей роли черлидерши Сантаны Лопез в телесериале “Хор”, Ная Ривера пропала без вести во время прогулки на лодке вместе с четырехлетним сыном.