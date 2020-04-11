В Южной Корее почти сто человек, которые считались полностью излечившимися от коронавируса COVID-19, повторно заболели.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), 91 пациент дали положительный результат на COVID-19 уже после того, как были выписаны из больницы.

Представители органов здравоохранения Южной Кореи заявили, что остается неясным, что стоит за этой тенденцией, а эпидемиологические расследования на данный момент продолжаются.

Отмечается, что перспектива повторного заражения людей этим вирусом вызывает международную озабоченность, поскольку многие страны надеются, что у инфицированных групп населения будет выработан достаточный иммунитет для предотвращения возобновления пандемии.

Однако, по мнению экспертов, вероятно, речь идет не о повторном инфицировании, а о реактивации вируса. То есть остатки вируса все еще могут находиться в организмах пациентов, но не быть заразными и не представлять опасность для носителя.

Южная Корея в пятницу сообщила о 27 новых случаях, после чего общее количество коронавируса в стране достигло 10 450 случаев, 211 из которых были летальными. В городе Тэгу, который пережил первую крупную вспышку COVID-19 за пределами Китая, впервые с конца февраля было зарегистрировано 0 новых случаев.