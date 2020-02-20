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В Южной Корее зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

В Южной Корее зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса.

Четверг, 20 февраля 2020, 12:12

Об этом сообщает Reuters.

Власти страны также сообщили о 22 новых случаях заражения, в результате чего общее количество заболевших достигло 104 человек.

В заявлении Центра по контролю и профилактике заболеваний отмечается, что точная причина смерти выясняется.

Большинство новых подтвержденных случаев заболевания зарегистрированы в городе Тэгу, где человек, зараженный вирусом, посещал церковные службы и больницу.

По данным издания АВС, мэр Тэгу Квон Янг-Джин в четверг призвал местных жителей воздержаться от выхода на улицу, так как произошел всплеск случаев заражения.

Он также попросил жителей города носить маски даже в помещении. Мэр выразил опасения, что рост инфекций в регионе скоро подорвет инфраструктуру здравоохранения города, и призвал к срочной помощи со стороны центрального правительства в Сеуле.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано не менее 69 260 случаев нового коронавируса, а количество смертей превысило 1660 случаев. В воскресенье, 17 февраля, жертвами коронавируса на материковом Китае стали 105 человек.

  • 20 февраля самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранцами приземлился в международном аэропорту “Борисполь” на дозаправку.
  • Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскрыл детали эвакуации украинцев из китайского города Ухань. Речь идет о 56 людях. Среди них – украинские и иностранные граждане. На данный момент дата эвакуации запланирована на 20 февраля. Непосредственно перед посадкой в самолет граждане пройдут медицинский осмотр, и те, у кого будут симптомы ОРВИ и повышение температуры до 37,2, к полету допущены не будут. После посадки в Украине пассажиров и экипаж с персоналом отправят на карантин, а самолет пройдет специальную дорогостоящую дезинфекцию, все отходы сожгут.
  • Кабинет Министров выделил 4,5 миллиона гривен на эвакуацию украинцев из эпицентра нового атипичного коронавируса, китайской провинции Хубэй.
Теги: коронавирус, Южная Корея, смерть

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