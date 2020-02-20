В Южной Корее зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.
Власти страны также сообщили о 22 новых случаях заражения, в результате чего общее количество заболевших достигло 104 человек.
В заявлении Центра по контролю и профилактике заболеваний отмечается, что точная причина смерти выясняется.
Большинство новых подтвержденных случаев заболевания зарегистрированы в городе Тэгу, где человек, зараженный вирусом, посещал церковные службы и больницу.
По данным издания АВС, мэр Тэгу Квон Янг-Джин в четверг призвал местных жителей воздержаться от выхода на улицу, так как произошел всплеск случаев заражения.
Он также попросил жителей города носить маски даже в помещении. Мэр выразил опасения, что рост инфекций в регионе скоро подорвет инфраструктуру здравоохранения города, и призвал к срочной помощи со стороны центрального правительства в Сеуле.
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