В Южной Корее зарегистрировано наибольшее количество случаев заболевания Covid-19, чем когда-либо прежде.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, сейчас в Южной Корее коронавирусом болеет 7 873 человека. За сутки зарегистрировали 599 местных и 32 завезенных случая.

В столице Сеуле – 470 случаев Covid-19.

Таким образом, с начала эпидемии общее число случаев заболевания Covid-19 в Южной Корее составило 37 546 человек и 545 случаев смерти.

Власти Южной Кореи в воскресенье рассмотрят возможность ужесточения карантина. Премьер-министр Чон Се Гюн назвал эпидемиологическую ситуацию “критической”, отметив, что количество заражений продолжает расти в тревожном темпе.

Власти также предостерегают от вероятного появления нового источника вспышки COVID-19 после завершения общенациональных экзаменов. Студентов призвали избегать посещения караоке-баров и интернет-кафе.