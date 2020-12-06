Об этом сообщает телеканал CNN.
По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, сейчас в Южной Корее коронавирусом болеет 7 873 человека. За сутки зарегистрировали 599 местных и 32 завезенных случая.
В столице Сеуле – 470 случаев Covid-19.
Таким образом, с начала эпидемии общее число случаев заболевания Covid-19 в Южной Корее составило 37 546 человек и 545 случаев смерти.
Власти Южной Кореи в воскресенье рассмотрят возможность ужесточения карантина. Премьер-министр Чон Се Гюн назвал эпидемиологическую ситуацию “критической”, отметив, что количество заражений продолжает расти в тревожном темпе.
Власти также предостерегают от вероятного появления нового источника вспышки COVID-19 после завершения общенациональных экзаменов. Студентов призвали избегать посещения караоке-баров и интернет-кафе.
- Ранее сообщалось, что бессимптомные пациенты с COVID-19 провоцируют вспышки новых случаев заболевания в Южной Корее. Это значительно затрудняет контроль власти страны над ситуацией с распространением коронавируса.