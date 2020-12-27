Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний зафиксировало 970 новых случая заражения коронавируса в сутки.

Об этом сообщается на сайте KDCA.

В пятницу, 25 декабря, в Южной Корее было зафиксировано рекордное с начала пандемии количество новых больных коронавирусом за сутки — 1237 После этого ежесуточный прирост пошел на спад.

Так за субботу, 26 декабря, было выявлено 970 новых случаев заражения. Это наименьший показатель за последние 5 дней, однако отрыв от рекордного остается незначительным.

Всего с начала года в стране зафиксировали уже почти 57 тысяч случаев заражения коронавирусом. 808 пациентов умерли, из них 15 — за последние сутки.

Сейчас страна переживает уже третий, самый сильный всплеск заболеваемости коронавирусом.

По информации издания Reuters, правительство планирует провести встречу в воскресенье, чтобы обсудить ужесточение правил социального дистанцирования до жесточайшего уровня.