В Северной Дакоте на выборах в Палату представителей победил кандидат от Республиканской партии Дэвид Андаль, который в октябре умер от коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

Так, республиканец получил 35,53% голосов избирателей.

Андалю было 55 лет, он умер 5 октября от осложнений COVID-19.

Издание пишет, что убрать его имя из бюллетеней уже не было возможности.

Его смерть вызвала вопросы о том, что произойдет, если он победит на выборах. Генеральный прокурор Северной Дакоты опубликовал заключение, в котором говорилось, что к ситуации будут относиться так же, как к решению чиновника уйти в отставку, а это означает, что Республиканская партия округа назначит представителя для заполнения его вакантного места.

Заболеваемость коронавирусом в штате неуклонно растет с середины августа – во вторник в Северной Дакоте зафиксировали очередной печальный рекорд.