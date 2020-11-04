Об этом сообщает CNN.
Так, республиканец получил 35,53% голосов избирателей.
Андалю было 55 лет, он умер 5 октября от осложнений COVID-19.
Издание пишет, что убрать его имя из бюллетеней уже не было возможности.
Его смерть вызвала вопросы о том, что произойдет, если он победит на выборах. Генеральный прокурор Северной Дакоты опубликовал заключение, в котором говорилось, что к ситуации будут относиться так же, как к решению чиновника уйти в отставку, а это означает, что Республиканская партия округа назначит представителя для заполнения его вакантного места.
Заболеваемость коронавирусом в штате неуклонно растет с середины августа – во вторник в Северной Дакоте зафиксировали очередной печальный рекорд.
- Ранее сообщалось, что в городе Девеселу в Румынии на местных выборах переизбрали мэра Иона Алимана, кандидата от социал-демократов, несмотря на то, что он умер от коронавируса за 10 дней до голосования.