Этим летом в Северном Ледовитом океане произошло второе по величине рекордное таяние ледников, вызванное глобальным потеплением.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

Протяженность покрытого льдом океана на Северном полюсе, простирающегося на юг до Аляски, Канады, Гренландии и России, составила 1,4 миллиона квадратных миль (3,7 миллиона квадратных километров), прежде чем снова начала расти.

Арктический морской лед обычно достигает низшей точки в сентябре, а наивысшей – в марте после зимы.

По данным Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC) Колорадского университета в США, уровень таяния в этом году уступает только 2012 году, когда площадь льда уменьшилась до 1,3 миллиона квадратных миль (3,4 миллиона квадратных километров). Стоит отметить, что NSIDC следит за арктиченским морским льдом по спутниковым снимкам с 1979 года.

В 1980-х годах ледяной покров был примерно на 1 миллион квадратных миль (2,7 миллиона квадратных километров) больше, чем нынешний летний уровень.

Директор центра обработки данных Марк Серрез сказал, температуры в сибирской Арктике в течение большей части года были на 8-10 градусов по Цельсию выше нормы.

“Безусловно, мы наблюдаем изменение климата в действии, потому что теплое лето становится теплее, а холодная зима уже не так холодна, как была раньше”, – сказал он.

Исследования показывают, что потепление Арктики и таяние морского льда влияют на погоду дальше на юг, изменяя потоки воздуха и воды.