В вагоне №126 поезда "Киев - Константиновка" двое военнослужащих открыли огонь из табельного оружия. Никто не пострадал, но поезд задерживается.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.

“Благодаря слаженным действиям железнодорожников и Национальная полиция Украина обезоружен двух пассажиров поезда № 126 Константиновка – Киев – военнослужащих, открыли стрельбу в вагоне. Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал “, – говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцов был снят с поезда спецназовцами на станции Красноград. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Сейчас поезд задерживается в пути примерно на 6:00, уже собрана информация о пересадок пассажиров.