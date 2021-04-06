Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.
“Благодаря слаженным действиям железнодорожников и Национальная полиция Украина обезоружен двух пассажиров поезда № 126 Константиновка – Киев – военнослужащих, открыли стрельбу в вагоне. Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал “, – говорится в сообщении.
Отмечается, что бойцов был снят с поезда спецназовцами на станции Красноград. По данному факту возбуждено уголовное производство.
Сейчас поезд задерживается в пути примерно на 6:00, уже собрана информация о пересадок пассажиров.
- Ранее сообщалось, что “Укрзализныця” отстранила от исполнения должностных обязанностей ряд руководителей Приднепровской железной дороги, служебная халатность которых вероятно привела к восхождению шести вагонов поезда “Интерсити+” сообщением Киев – Запорожье.