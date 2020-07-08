Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

В частности, среди основных причин возгорания – погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

По предварительной информации, общая площадь пожара составляет около 5 тысяч гектаров. Отмечается, что в результате чрезвычайной ситуации погибли четверо местных жителей, огнем повреждены и уничтожены более сотни домов граждан.

“Следователи расследуют уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины, это – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия. Сейчас рассматриваются три основные версии причины возгорания: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом или умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений. Однако окончательная причина будет установлена только после проведения комплекса необходимых экспертиз. Основная задача сейчас – спасти людей, а также не допустить случаев мародерства. Мы создали дополнительные мобильные группы полицейских, которые усиленно патрулируют эти районы”, – сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Он также добавил, что к документированию и фиксации обстоятельств чрезвычайного происшествия привлечены более 20 следователей в составе усиленных следственно-оперативных групп, созданы поисковые группы оперативников блока криминальной полиции. Кроме того, на охрану публичной безопасности и порядка на месте ликвидации пожаров задействовано более 60 полицейских.