В полиции назвали приоритетную причину пожара в Одесском колледже

По предварительным выводам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который находится на улице Троицкой, произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов.

Об этом рассказал глава полиции Одесской области Олег Бех, сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что это только предварительное заключение о причине пожара. Окончательные выводы сделает пожарно-техническая экспертиза, которая будет назначена на основании акта ГСЧС, а также изъятых с места происшествия предметов и документов.

“Сейчас продолжается активная работа по расследованию этой страшной трагедии: начался дополнительный осмотр места происшествия, участие в котором, кроме наших работников, будут принимать эксперты из Киева, продолжаются допросы, назначены 63 экспертизы. На сегодня у нас еще остались невыданными тела 11-ти погибших в пожаре. По приметам, одежде, личным вещам мы понимаем, кто эти люди, а к концу недели уже должны поступить и первые результаты генетической экспертизы. Это значит, что на следующей неделе мы сможем начать работу с родными погибших, чтобы они смогли забрать тела своих близких”, – подчеркнул Бех.