В полиции назвали приоритетную причину пожара в Одесском колледже

Об этом рассказал глава полиции Одесской области Олег Бех, сообщает пресс-служба ведомства.
Он отметил, что это только предварительное заключение о причине пожара. Окончательные выводы сделает пожарно-техническая экспертиза, которая будет назначена на основании акта ГСЧС, а также изъятых с места происшествия предметов и документов.
“Сейчас продолжается активная работа по расследованию этой страшной трагедии: начался дополнительный осмотр места происшествия, участие в котором, кроме наших работников, будут принимать эксперты из Киева, продолжаются допросы, назначены 63 экспертизы. На сегодня у нас еще остались невыданными тела 11-ти погибших в пожаре. По приметам, одежде, личным вещам мы понимаем, кто эти люди, а к концу недели уже должны поступить и первые результаты генетической экспертизы. Это значит, что на следующей неделе мы сможем начать работу с родными погибших, чтобы они смогли забрать тела своих близких”, – подчеркнул Бех.
Напомним, в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, погибли 16 человек, еще 47 пострадавших.
- 4 декабря, в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой в Одессе произошел пожар. В тот же день студентка колледжа скончалась в больнице от полученных травм.
- В полиции начали расследование по делу о пожаре в одесском колледже. Рассматриваются несколько версий начала пожара: в частности, возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджег.
- Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любви Кочерге, которую подозревают в служебной халатности.