В полиции назвали приоритетную причину пожара в Одесском колледже

19:13 В Румынии столкнулись поезда, 11 людей пострадали
19:09 В Греции обнаружены царские гробницы с драгоценностями возрастом более 3 тыс. лет
19:00 Союз журналистов призывает Зеленского внести крымчанина Семена в списки на обмен
18:43 НАБУ и САП призывают Зеленского ветировать закон о якобы снятии депутатской неприкосновенности
18:29 Акцизы на горючее и спирт: нардепы поддержали изменения в Налоговый кодекс
18:23 Палата представителей США начала заседание по делу об импичменте Трампа
18:05 ВСУ обучат вести бой в условиях города
18:02 Peugeot и Fiat Chrysler объявили о слиянии
Эксклюзив
17:40 В Верховную Раду сегодня пришел Святой Николай
17:38 Парламентскую ассамблею НАТО возглавил венгерский дипломат
17:34 Меркель против санкций за «Северный поток – 2»
16:47 В Instagram появилась функция публикации нескольких фото в одной Stories
16:16 Половина украинцев верят в Святого Николая
16:05 Убытков на 40 тыс. грн: Футбольные фанаты разгромили вагон поезда «Нежин – Киев»
16:00 Парламент расширил список лиц, которые могут представлять органы власти в судах
15:47 Новогоднюю елку намерены ставить почти 80 % украинцев
15:39 Дело Шеремета: адвокат Юлии Кузьменко обжаловала ее арест
15:25 43 % украинцев назвали Новый год любимым зимним праздником
15:24 На таможне начинают тестовую эксплуатацию стационарных сканеров, – Нефьодов
15:01 В Киеве снова зафиксировали температурный рекорд
15:00 Дело Шеремета: судья Вовк арестовал Кузьменко, чтобы скрыть отсутствие доказательств
14:36 Правительство усилило ответственность за ложные минирования
14:34 В России прокомментировали санкции США против «Северного потока – 2»
14:28 В Минске стартовала работа ТКГ после «нормандского саммита»
14:25 Во сколько обходится содержание нардепов: утверждена смета Рады на 2019 год
14:17 «Слуга народа» Виктория Вагнер хочет взять на поруки Яну Дугарь
14:11 Украина и Северная Македония утвердили введение безвиза
14:05 В новогоднюю ночь работу общественного транспорта в Киеве продлят на три часа

В полиции назвали приоритетную причину пожара в Одесском колледже

По предварительным выводам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который находится на улице Троицкой, произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов.

Вторник, 17 декабря 2019, 18:19

Об этом рассказал глава полиции Одесской области Олег Бех, сообщает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что это только предварительное заключение о причине пожара. Окончательные выводы сделает пожарно-техническая экспертиза, которая будет назначена на основании акта ГСЧС, а также изъятых с места происшествия предметов и документов.

“Сейчас продолжается активная работа по расследованию этой страшной трагедии: начался дополнительный осмотр места происшествия, участие в котором, кроме наших работников, будут принимать эксперты из Киева, продолжаются допросы, назначены 63 экспертизы. На сегодня у нас еще остались невыданными тела 11-ти погибших в пожаре. По приметам, одежде, личным вещам мы понимаем, кто эти люди, а к концу недели уже должны поступить и первые результаты генетической экспертизы. Это значит, что на следующей неделе мы сможем начать работу с родными погибших, чтобы они смогли забрать тела своих близких”, – подчеркнул Бех.

Напомним, в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, погибли 16 человек, еще 47 пострадавших.

  • 4 декабря, в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой в Одессе произошел пожар. В тот же день студентка колледжа скончалась в больнице от полученных травм.
  • В полиции начали расследование по делу о пожаре в одесском колледже. Рассматриваются несколько версий начала пожара: в частности, возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджег.
  • Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любви Кочерге, которую подозревают в служебной халатности.
Теги: загиблі, Одеса, полиция

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!