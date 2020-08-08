Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Всего с начала введения карантина полицейские составили 21 628 административных протоколов, связанных с нарушением правил карантина.
В полиции пояснили, что это связано с большим количеством фактов систематического нарушения субъектами хозяйствования и руководителями коммунальных предприятий.
Там также отметили, что если лицо впервые нарушает карантин и сразу же устраняет недостатки, то с ним только проводят профилактическую беседу и не составляют админпротокол.
- В Украине закрыли более тридцати ночных клубов за нарушение правил карантина.