Больше всего нарушений карантинных мер обнаружено в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Одесской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Всего с начала введения карантина полицейские составили 21 628 административных протоколов, связанных с нарушением правил карантина.

В полиции пояснили, что это связано с большим количеством фактов систематического нарушения субъектами хозяйствования и руководителями коммунальных предприятий.

Там также отметили, что если лицо впервые нарушает карантин и сразу же устраняет недостатки, то с ним только проводят профилактическую беседу и не составляют админпротокол.