Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заверил, что правоохранители не знают, участвовал ли в столкновениях под Верховной Радой Украины человек, который умер на улице Институтской.

Об этом он рассказал на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент #Букв.

“Сейчас есть информация, что во время столкновений погиб человек и якобы от действий полиции. Хочу сказать, что личность умершего установлена. Он 79 года рождения. “Скорая” его забирала с адреса Институтская улица, 16. Там ему оказывалась помощь, это было более чем за час до последних событий, последней схватки. Он предварительно умер из-за сердечной недостаточности. У нас есть справка”, – сказал Корищенко.

Он добавил, что родные умершего рассказали, что ночью ему тоже стало плохо.

“Завтра будет вскрытие и будет установлена окончательная причина смерти, а также обстоятельства, которые этому предшествовали”, – отметил начальник полиции Киева.

На уточняющий вопрос, принимал ли умерший участие в акциях и схватке под Радой, Крищенко подчеркнул: