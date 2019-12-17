Об этом он рассказал на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент #Букв.
“Сейчас есть информация, что во время столкновений погиб человек и якобы от действий полиции. Хочу сказать, что личность умершего установлена. Он 79 года рождения. “Скорая” его забирала с адреса Институтская улица, 16. Там ему оказывалась помощь, это было более чем за час до последних событий, последней схватки. Он предварительно умер из-за сердечной недостаточности. У нас есть справка”, – сказал Корищенко.
Он добавил, что родные умершего рассказали, что ночью ему тоже стало плохо.
“Завтра будет вскрытие и будет установлена окончательная причина смерти, а также обстоятельства, которые этому предшествовали”, – отметил начальник полиции Киева.
На уточняющий вопрос, принимал ли умерший участие в акциях и схватке под Радой, Крищенко подчеркнул:
“Мы не можем у него спросить. Я вам просто говорю, где его забрали. А у него будет судебно-медицинская экспертиза, обзор судебный медик сделает и уже даст заключение, какие у него возможно телесные повреждения, они есть или нет. И окончательно предоставит причину смерти”.
- Под стенами Верховной Рады, где проходят четыре акции протеста, произошли столкновения.
- В результате столкновений пострадали двое правоохранителей.
- #Буквы опубликовали видео стычек.
- Столкновения возобновились. Есть пострадавшие среди митингующих.