Злоумышленники в сети Интернет выманивают деньги у граждан под видом оказания государственных компенсационных выплат. С начала декабря этого года в киберполицию поступило уже около 100 обращений пострадавших от таких схем.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

“Обычно правонарушители размещают видео, где Президент Украины рассказывает о выплате материальной помощи предпринимателям в размере 8000 гривен. В описании к видео мошенники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение выплаты. При этом авторы видео утверждают, что такую ​​материальную помощь может получить каждый”, – говорится в сообщении.

На странице по ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег. Однако в дальнейшем мошенники просят оплатить услуги юриста по оформлению заявления, получение электронной подписи, прохождения идентификации и тому подобное. В основном для этого используют встроенный чат-бот.

После выполнения таких действий граждане не только переводят деньги за несуществующие услуги, но и передают персональные данные аферистам.

Киберполиция призывает граждан быть бдительными и советует:

получать информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников;

не переходить по сомнительным ссылкам;

не сообщать конфиденциальную информацию посторонним;

если же личную (персональную) информацию оглашено, обратиться в банк и заблокировать карту;

в случае подозрения мошеннических действий – немедленно сообщать в правоохранительные органы.