У украинского политзаключенного Сергея Бугайчука, который содержится в России, подозрение на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

“У украинского политзаключенного Сергея Бугайчука подозрение на заражение коронавирусной инфекцией – появились симптомы острой респираторной болезни: сухой кашель, повышенная температура, сильная головная боль и боль в суставах”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что существенное ухудшение состояния здоровья Сергея произошло после того, как его этапировали из Брянского СИЗО в “ФКУСИЗО-7 УФСИН России по г. Москве”. По прибытию в московскую тюрьму его поместили на 14-дневный карантин, который позже продлили до 21 дня, ведь российские врачи сообщили, что он контактировал с лицом, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

Денисова подчеркнула, что администрация “ФКУ СИЗО-7 УФСИН РОССИИ по г. Москве”, где содержится Сергей, до сих пор не обеспечила его надлежащей медицинской помощью – не сделан ни один анализ. Кроме того, не обеспечено средствами индивидуальной защиты и дезинфектором.

“Руководство пенитенциарного учреждения страны-оккупанта сознательно нарушает права гражданина Украины, предусмотренные пунктом 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН и статьей 17 Федерального закона № 103-ФЗ “О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений”, – добавила она.

В связи с этим Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять срочные меры. Также она призвала международное сообщество оказать давление на Россию, чтобы она не нарушала права украинцев и освободила политзаключенных.