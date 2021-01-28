Об этом сообщает Gazeta Wrocławska.
Известно, что украинец решил выразить свой протест и появился у входа на территорию предприятия в обнаженном виде.
На фото, которое прислали очевидцы, видно, что мужчина был полностью голый. Он показывал охранникам фабрики неприличные жесты обеими руками.
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В предприятии подтвердили, что мужчина действительно работал у них, но на момент инцидента его уже уволили. Также представители LG добавили, что он, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.
“Мы были удивлены. Он был голым в такую холодную погоду. Мы прикрыли его, пришлось вызывать скорую, медики осмотрели его. Это сотрудник аутсорсинговой компании, гражданин Украины, который, вероятно, пил алкоголь и поэтому оказался в таком состоянии”, – объяснил один из менеджеров LG Energy Solution.
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