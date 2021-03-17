В Польше с 20 марта по 9 апреля объявили полный локдаун в связи с распространением COVID-19.

Соответствующее решение во время пресс-конференции озвучил министр охраны здоровья страны Адам Недзельский, сообщает корреспондент #Букв.

В этом году Пасха у римо-католиков приходится на 4 апреля. Таким образом Польша второй раз подряд будет отмечать этот праздник во время локдауна.

В частности, в ближайшую субботу свою деятельность должны временно прекратить:

торговые центры (исключение — продуктовые магазины, аптеки и магазины с косметикой и товарами для дома, газетные киоски, магазины, зоо- и строительные магазины, парикмахерские, салоны оптики, банковские отделения и прачечные);

гостиницы (допускается размещение работников, а также бизнес-путешественников);

театры, музеи, художественные галереи (для посетителей);

кинотеатры;

бассейны;

сауны, солярии, бани;

казино;

фитнес-клубы и спортзалы.

Стоит добавить, что начиная с 12 октября в Польше приостановлена ​​деятельность для посетителей всех заведений. Это означает, что рестораны, кафе, бары и кафе могут работать только на вынос. Также остаются в действии внедренные ранее ограничения для продуктовых магазинов и почтовых отделений: 1 человек на 10 кв.м. в помещениях площадью до 100 кв. м и 1 на 15 кв. м — в помещениях площадью более 100 кв. метров.

Кроме того, ограничения касаются и массовых собраний, в том числе и дома. Сейчас к себе в гости можно пригласить максимально 5 человек, не считая тех, кто живет в доме.

Ученики 1-3 классов со следующей недели также возвращаются к дистанционному обучению. Министр Недзельский обратился к работодателям с просьбой по возможности обеспечить работникам дистанционную работу.

Министерство здравоохранения в свою очередь сообщило, что резкий рост заболеваемости COVID-19 связан прежде всего с британским штаммом — его обнаружили в 52% новых случаев заражения.

Сегодня, 17 марта, в Польше сообщили о 25 052 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом, а также о 453 смертях.

По состоянию на среду в Польше вакцинировано более 3 млн человек, из них более 1,6 млн человек получили 2 дозы вакцины. Вакцинация происходит препаратами Pfizer и Oxford/AstraZeneca.