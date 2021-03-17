Соответствующее решение во время пресс-конференции озвучил министр охраны здоровья страны Адам Недзельский, сообщает корреспондент #Букв.
В этом году Пасха у римо-католиков приходится на 4 апреля. Таким образом Польша второй раз подряд будет отмечать этот праздник во время локдауна.
В частности, в ближайшую субботу свою деятельность должны временно прекратить:
- торговые центры (исключение — продуктовые магазины, аптеки и магазины с косметикой и товарами для дома, газетные киоски, магазины, зоо- и строительные магазины, парикмахерские, салоны оптики, банковские отделения и прачечные);
- гостиницы (допускается размещение работников, а также бизнес-путешественников);
- театры, музеи, художественные галереи (для посетителей);
- кинотеатры;
- бассейны;
- сауны, солярии, бани;
- казино;
- фитнес-клубы и спортзалы.
Стоит добавить, что начиная с 12 октября в Польше приостановлена деятельность для посетителей всех заведений. Это означает, что рестораны, кафе, бары и кафе могут работать только на вынос. Также остаются в действии внедренные ранее ограничения для продуктовых магазинов и почтовых отделений: 1 человек на 10 кв.м. в помещениях площадью до 100 кв. м и 1 на 15 кв. м — в помещениях площадью более 100 кв. метров.
Кроме того, ограничения касаются и массовых собраний, в том числе и дома. Сейчас к себе в гости можно пригласить максимально 5 человек, не считая тех, кто живет в доме.
Ученики 1-3 классов со следующей недели также возвращаются к дистанционному обучению. Министр Недзельский обратился к работодателям с просьбой по возможности обеспечить работникам дистанционную работу.
Министерство здравоохранения в свою очередь сообщило, что резкий рост заболеваемости COVID-19 связан прежде всего с британским штаммом — его обнаружили в 52% новых случаев заражения.
Сегодня, 17 марта, в Польше сообщили о 25 052 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом, а также о 453 смертях.
По состоянию на среду в Польше вакцинировано более 3 млн человек, из них более 1,6 млн человек получили 2 дозы вакцины. Вакцинация происходит препаратами Pfizer и Oxford/AstraZeneca.
- 10 марта в Польше зарегистрировали более 21 045 новых случаев коронавируса, что является самым большим показателем с ноября.