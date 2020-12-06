Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
“Коммунистическая партия Польши, среди прочего, использовала в своей программе и деятельности тоталитарные методы и практику коммунизма, что несовместимо с польской конституцией”, — говорится в сообщении.
Прокуратура считает, что члены Коммунистической партии Польши подрывают существующий демократический порядок.
“Цели КПП идентичны целям других коммунистических партий, осуществлявших тоталитарную власть в коммунистических государствах ХХ века. Его члены открыто призывают к революции, подобной Октябрьской революции в России”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в программе партии утверждается, что “пролетариат не может просто взять под контроль буржуазный государственный аппарат, например, посредством парламентских выборов”.
“Чтобы устранить классовое неравенство, необходимо свергнуть капиталистическую собственность и заменить ее общественной собственностью”, — говорится в программе.
Стоит отметить, что в Украине с 2015 года действует закон “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики”.
Согласно этому документу, в Украине запрещено изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, в том числе в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов СССР, УССР (УССР), других союзных и автономных советских республик или их фрагментов.
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