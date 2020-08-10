В Польше обновили перечень категорий украинцев, которым разрешено не проходить обсервацию. Теперь не обязательно проходить обсервацию тем, кто прибывает самолетом в страну из Украины.

Об этом сообщает посольство Украины в Польше.

От обязанности пребывания на карантине после въезда на территорию Польши освободили:

водителей и членов экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

инспекторов морской администрации;

лиц, выполняющих на территории Республики Польша, работу связанную с реализацией стратегических инвестиционных проектов в сфере энергетики (нефтегазовый, электроэнергетический сектора)

пассажиров воздушных судов, осуществляющих международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, не подпадает под запрет воздушного движения;

пассажиров судов, курсирующих, не заплывающих в порты третьих стран, между портами государств-членов Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве;

лиц, получающих образование в Польше (ученики, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты), а также, ученых, которые проводят исследования на территории Польши;

работников дипломатических и консульских учреждений, представителей международных организаций и членов их семей, а также других лиц, пересекающих границу на основании дипломатического паспорта;

лиц, выполняющих работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;

членов семей (супруги, дети) граждан Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии;

лиц, имеющих разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарской Конфедерации, а также членов их семей (супруги, дети), которые въезжают в Польшу с целью транзита через ее территорию.