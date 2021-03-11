Об этом сообщает сайт RMF24.
За сутки, 10 марта, в Польше умерли 375 больных. В 99 случаях причиной смерти считают COVID -19, в остальных – осложнение других хронических болезней вследствие коронавируса.
Рост заболеваний коронавирусом в Польше продолжается не первую неделю. Накануне в стране зафиксировали 17 260 больных за сутки – это рекорд с начала года.
Сейчас в больницах находятся 18 686 пациентов, из них 1929 – в тяжелом состоянии.
Наихудшая ситуация в двух крупных регионах – Мазовецком и Силезском воеводствах. Теперь правительство рассматривает вопрос ужесточения там карантинных мер – как, например, произошло с Варминско-Мазурским воеводством, где закрыты школы, гостиницы, торговые центры, кинотеатры.
- Ранее сообщалось, что система здравоохранения в большинстве крупнейших городов Бразилии близка к коллапсу из-за эпидемии коронавируса COVID-19.