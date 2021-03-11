В Польше за минувшие сутки зарегистрировали более 21 045 новых случаев коронавируса, что является наибольшим показателем с ноября. Двум крупным регионам страны грозит ужесточение карантинных мер.

Об этом сообщает сайт RMF24.

За сутки, 10 марта, в Польше умерли 375 больных. В 99 случаях причиной смерти считают COVID -19, в остальных – осложнение других хронических болезней вследствие коронавируса.

Рост заболеваний коронавирусом в Польше продолжается не первую неделю. Накануне в стране зафиксировали 17 260 больных за сутки – это рекорд с начала года.

Сейчас в больницах находятся 18 686 пациентов, из них 1929 – в тяжелом состоянии.

Наихудшая ситуация в двух крупных регионах – Мазовецком и Силезском воеводствах. Теперь правительство рассматривает вопрос ужесточения там карантинных мер – как, например, произошло с Варминско-Мазурским воеводством, где закрыты школы, гостиницы, торговые центры, кинотеатры.