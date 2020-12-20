В Польше слепой 12-летний пес по кличке Гэри за пять дней прошел 18 миль (около 30 км), чтобы вернуться к своему бывшему хозяину - волонтеру, у которого он был на передержке.

Об этом сообщает польское издание The first News.

В ноябре 2020 песика взял к себе волонтер из польского города Гдыни. Тогда по всей видимости Гэри решил, что у него наконец-то появилась настоящая семья. Пес очень сдружился с маленькой дочкой хозяев дома. Однако через три недели псу удалось найти нового хозяина – пожилой мужчина из другого города был готов забрать к себе Гэри.

Мужчина решил, что ему с псом будет хорошо на пенсии.

Так, собаку отвезли в город Жуково. Но Гэри сильно тосковал за волонтером и его семьей. И на одной из прогулок Гэри вырвался из ошейника и убежал.

От Жуково до Гдыни на машине 40 минут, но слепому псу понадобилось пять дней, чтобы добраться.

Все неравнодушные помогали в поисках собаки, в Интернете разместили объявления.

Потом сообщили, что через три дня Гэри был замечен в поселке Банино.

Один из детей, с которым подружился Гэри, начал свою собственную поисково-спасательную операцию с друзьями, которые в конце концов нашли его спящим в местном лесу всего в нескольких метрах от дома волотера.

Руководитель приюта, где жил Гэри, сказала, что слепая собака преодолела “почти 30 километров на морозе за пять дней, чтобы вернуться домой”.

“Гэри выбрал свою семью, и мы уважаем его решение. Он больше не доступен для пристройства, потому что навсегда останется со своими временными опекунами. Пожилой мужчина, который его забрал, также понимает ситуацию, и мы будем искать для него нового друга”, – отметили в приюте.