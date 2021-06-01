Інженери з центру творчості та інновацій Вільнюського технічного університету створили в литовському Вільнюсі та польському Любліні "портали", через які жителям міст у прямому етері видно життя один одного.

Про це пише американське видання The Verge.

Проєкт з великим круглим екраном у вигляді двері й камерами був розроблений і реалізований протягом 5 років – ним займалися дизайнери та співробітники Центру творчості та інновацій Вільнюського технічного університету Гедиміна.

Розробники вважають, що “портали” – своєрідний цифровий міст, що з’єднує Вільнюс та Люблін. Творці планують встановлювати подібні споруди по всьому світу.

За словами одного з інженерів, Бенедіктаса Гіліса, вони спеціально обрали мінімалістичний дизайн у вигляді кола, оскільки це добре відомий і впізнаваний науково-фантастичний символ.

Проєкт має на меті привернути увагу спільноти й заохотити громадський рух до соціальних експериментів, несподіваних реакцій, а у довгостроковій перспективі – до єдності різних культур та їхніх народів.