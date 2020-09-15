Об этом сообщили в пресс-службе Центрального антикоррупционного бюро Польши.
“Оперативники изъяли наличность в размере более 4 млн злотых, в том числе 536 тысяч евро, 470 тысяч долларов и 30 тысяч злотых (8 тысяч долларов)”, – говорится в сообщении.
Также следователи арестовали другое имущество Новака: две квартиры общей стоимостю 2 миллиона злотых (около 550 тысяч долларов), автомобиль Land Rover и другие материальные ценности.
В бюро подчеркнули, что обнаруженные деньги и автомобиль связаны с коррупционными преступлениями, совершенными Новаком.
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