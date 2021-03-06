В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в результате которого погибли 6 граждан Украины, еще 15 - госпитализированы.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Авария с автобусом Познань-Херсон произошло вблизи города Кашице.

“Вблизи г. Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы. Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии”, – отметил Николенко.

#Польща: поблизу м. Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані. Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021

По информации польского издания RMF24, автобус с украинскими номерами упал в канаву. Всего в нем находилось 57 человек.

Około 100 strażaków pomaga w akcji ratowniczej po wypadku, do którego doszło na autostradzie A4 w pobliżu MOP Kaszyce koło Jarosławia (Podkarpackie). 5 osób nie żyje, 30 jest rannych.

Więcej w Wiadomościach Radia ZET o 3. pic.twitter.com/nL07oV1STR — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) March 6, 2021