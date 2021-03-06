Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Авария с автобусом Познань-Херсон произошло вблизи города Кашице.

“Вблизи г. Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы. Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии”, – отметил Николенко.

По информации польского издания RMF24, автобус с украинскими номерами упал в канаву. Всего в нем находилось 57 человек.

  • Ранее в бельгийском поселке Дудзеле, что вблизи Брюгге, товарный поезд протаранил грузовик, в результате чего водитель-украинец погиб на месте происшествия.