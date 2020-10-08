В связи с резким ростом количества заболевших коронавирусом COVID-19 правительство Польши вводит масочный режим для всех общественных мест.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает издание Wiadomosci.

За последние сутки в Польше подтвердили 4280 заражений. Это новый рекорд. Теперь по всей стране будут действовать правила желтой зоны.

“К нам пришла вторая волна и мы должны решительно ей противостоять”, – сказал Моравецкий.

Он заверил, что ситуация с точки зрения количества мест в больницах для пациентов страна обеспечена.

“В ближайшие дни количество коек увеличится на несколько тысяч”, – сказал он.

Отдельно польский премьер попросил пожилых людей не покидать свои дома без острой необходимости.