Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает издание Wiadomosci.
За последние сутки в Польше подтвердили 4280 заражений. Это новый рекорд. Теперь по всей стране будут действовать правила желтой зоны.
“К нам пришла вторая волна и мы должны решительно ей противостоять”, – сказал Моравецкий.
Он заверил, что ситуация с точки зрения количества мест в больницах для пациентов страна обеспечена.
“В ближайшие дни количество коек увеличится на несколько тысяч”, – сказал он.
Отдельно польский премьер попросил пожилых людей не покидать свои дома без острой необходимости.
- Ранее сообщалось, что Кабинет министров Италии продлил до 31 января режим чрезвычайной ситуации в стране из-за коронавируса COVID-19.