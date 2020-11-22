В Полтаве члены участковых избирательных комиссий и избиратели получили сообщения с призывом не идти на выборы.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

“Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали несколько случаев, когда на мобильные телефоны членов участковых избирательных комиссий поступали смс с требованием не идти на выборы. Номер отправителя – неизвестен”, – говорится в сообщении.

В частности, по информации ОПОРЫ, члены избиркомов получали такие сообщения (стилистика сохранена): “Не идите на участок! Получивших продуктовые наборы ждет полиция!!!”

Отправитель сообщения – некто под ником Poltava.

Призывы получили члены УИК ВД № 531145, 531151, 531238.

Также смс аналогичного содержания получили избиратели, которые голосовали на ИУ № 531200 и 531230.