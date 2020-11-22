Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.
“Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали несколько случаев, когда на мобильные телефоны членов участковых избирательных комиссий поступали смс с требованием не идти на выборы. Номер отправителя – неизвестен”, – говорится в сообщении.
В частности, по информации ОПОРЫ, члены избиркомов получали такие сообщения (стилистика сохранена): “Не идите на участок! Получивших продуктовые наборы ждет полиция!!!”
Отправитель сообщения – некто под ником Poltava.
Призывы получили члены УИК ВД № 531145, 531151, 531238.
Также смс аналогичного содержания получили избиратели, которые голосовали на ИУ № 531200 и 531230.
- Сегодня, 22 ноября, проходит повторное голосование на выборах глав городских территориальных общин. Причиной для этого стало то, что ни один из кандидатов на должность городского главы не набрал 50% голосов избирателей.