В Полтаве автомобиль патрульной полиции насмерть сбил пешехода. По предварительным данным, мужчина перебегал дорогу.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Сообщается, что патрульный на служебном автомобиле Skoda Rapid совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть.

“Полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Пешеход скончался в карете скорой помощи”, – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Сейчас решается вопрос об аресте машины, назначен ряд специальных экспертиз.