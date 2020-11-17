Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Сообщается, что патрульный на служебном автомобиле Skoda Rapid совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть.
“Полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Пешеход скончался в карете скорой помощи”, – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено дело за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Сейчас решается вопрос об аресте машины, назначен ряд специальных экспертиз.
- 30 октября около 16:00 в Киеве на Майдане Незалежности произошла масштабная авария. Автомобиль влетел в толпу и протаранил несколько автомобилей.
- По предварительным данным, водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллее Героев Небесной Сотни и улице Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Незалежности и въехал в толпу. Затем авто выехало на проезжую часть, протаранило не менее 4 авто и остановилось. Погибли два человека, еще четверо получили травмы.