Об этом сообщает пресс-служба МВД.

“В полицию города Полтава 24 августа поступила информация от человека, что около 13:00 по улице Соборности неизвестный завладел его автомобилем “Опель”, в салоне которого находились двое детей 2012 и 2019 рождения”, – говорится в сообщении.

На поиски автомобиля выехал весь личный состав города. В течение нескольких минут правоохранители задержали правонарушителя.

“Правонарушитель похитил легковой автомобиль, на заднем сиденье которого находились двое малолетних детей. После похищения авто мужчина, пытаясь убежать, еще и совершил дорожно-транспортное происшествие. В течение нескольких минут фигуранта догнали и задержали полицейские. Оказалось, что похитителем является 20-летний студент, который прибыл из Республики Судан для обучения в одном из вузов Полтавы”, – рассказали в полиции.

Фото: Нацполиция

Фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Под процессуальным руководством прокуратуры следователями возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 289 (“Незаконное завладение транспортным средством”) и по части 2 статьи 146 (“Незаконное лишение свободы двух малолетних детей”) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы.