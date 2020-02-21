У помещенных на обсервацию в «Новых Санжарах» нет признаков болезни — Зеленский

Об этом шла речь в его видеообращении, опубликованном Офисом Президента.
“Мы подготовили безопасные условия пребывания в обсервации, учтя все стандарты ВООЗ и практику других стран, которые произвели эвакуацию граждан из Китая”, — сказал он.
По словам Зеленского, в “Новых Санжарах” подготовлены все условия для безопасного пребывания эвакуированных граждан, они находится под круглосуточным присмотром врачей.
“На данный момент ни у кого нет симптомов ОРВИ, в том числе повышенной температуры. Сегодня будут проведены контрольные тесты на наличие признаков вируса. Результаты тестов будут сообщены в ближайшее время. Ситуация стабильная и контролируемая”, — заверил президент.
Также Зеленский призвал украинцев не паниковать и доверять здравому смыслу.
“А поэтому, дорогие украинцы, следующие две недели мы должны с честью пройти этот экзамен на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логичному мышлению и здравому смыслу”, — добавил он.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский признал вчерашние акции протеста спланированными и пообещал привлечь к ответственности их организаторов.
Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.
- В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих. Из-за столкновений открыли 5 уголовных дел.
- #Буквы рассказывали, как начинались и проходили протесты в Новых Санжарах.