У помещенных на обсервацию в «Новых Санжарах» нет признаков болезни — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что у помещенных на обсервацию в "Новых Санжарах" эвакуированных из Китая граждан, нет признаков болезни.

Об этом шла речь в его видеообращении, опубликованном Офисом Президента.

“Мы подготовили безопасные условия пребывания в обсервации, учтя все стандарты ВООЗ и практику других стран, которые произвели эвакуацию граждан из Китая”, — сказал он.

По словам Зеленского, в “Новых Санжарах” подготовлены все условия для безопасного пребывания эвакуированных граждан, они находится под круглосуточным присмотром врачей.

“На данный момент ни у кого нет симптомов ОРВИ, в том числе повышенной температуры. Сегодня будут проведены контрольные тесты на наличие признаков вируса. Результаты тестов будут сообщены в ближайшее время. Ситуация стабильная и контролируемая”, — заверил президент.

Также Зеленский призвал украинцев не паниковать и доверять здравому смыслу.

“А поэтому, дорогие украинцы, следующие две недели мы должны с честью пройти этот экзамен на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логичному мышлению и здравому смыслу”, — добавил он.

<noscript><iframe title="Звернення Володимира Зеленського щодо ситуації в Нових Санжарах." width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/h8QlmHgJxMY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский признал вчерашние акции протеста спланированными и пообещал привлечь к ответственности их организаторов.

Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.