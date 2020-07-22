В партии "Европейская солидарность", комментируя заявление экс-нардепа Давида Жвании о том, что пятый президент Петр Порошенко и его команда захватили власть в 2014 году, заявили, что его слова "сплошной фейк".

Об этом сообщила пресс-служба “Европейской солидарности” в комментарии “УП”.

“Украинцы издавна говорят, что ложью весь мир обойдешь, а назад не вернешься. Это о заявлении Жвании – сплошной фейк. Но с ним такое уже не первый раз. Жвания столь часто менял позиции, что вполне логично выглядит завершение его карьеры на службе у Кремля”, — заявили в партии.

В “Евросолидарности” добавили, что в течение последних лет “Давид Важаевич редко бывает в Киеве, но он частый гость в России” и “не только для того, чтобы принять участие в телешоу пропагандиста Соловьева”.

“Не читайте все с листочка, господин Жвания. Потому что слишком похоже на Деркача получается”, — заявили в партии.

Ранее бывший народный депутат и соратник Петра Порошенко Давид Жвания заявил, что пятый президент и его команда якобы захватили власть в 2014 году, “купив” поддержку в Евросоюзе и пообещав олигархам выгоды.

“Я также входил в эту группу, которая захватила власть в 2014 году на волне народных протестов. Мы финансировали Майдан. Мы подогревали протестные настроения в СМИ. Мы срывали мирные инициативы власти. Вели сепаратные переговоры с депутатами “Партии регионов”. Вели переговоры с иностранными посольствами. В эту группу входили: Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Яценюк, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группу. Например, Турчинов привел Пашинского и Парубия. Я готов дать показания органам следствия. Непосредственно я и министр иностранных дел Климкин участвовали в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного очень высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны Европейского Союза. Обстоятельства этого я готов предоставить следственным органам”, – заявил Жвания.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин в комментарии “Украинской правде” опроверг заявление Давида Жвании о том, что в свою бытность послом в Германии Климкин передавал 5 миллионов евро высокопоставленному еврочиновнику за поддержку Петра Порошенко на выборах со стороны Евросоюза.

“Что же там комментировать – по-моему, это довольно смешно. Во-первых, никто в Европе не вмешивается в дела других государств. Вещи такого политического масштаба если и рассматриваются – то рассматриваются на уровне канцлера. Конечно, Меркель никакой взятки не брала, а я никакой взятки не передавал. Вы можете представить, что кто-то Меркель передает взятку? Реально такие вещи могут решаться исключительно на таком уровне – если речь идет о Берлине, то я считаю, что это намек на Меркель… Я считаю, что здесь и комментировать не стоит. Я не знаю, это часть внутренней истории или российской истории – спросите господина Жванию, он должен комментировать. Меркель взяток не берет, я взяток не передаю”, – сказал Климкин.