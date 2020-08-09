В порт Южный зашло греческое судно: у половины экипажа обнаружили COVID-19

У половины членов экипажа греческого судна Patra, которое прибыло в порт "Южный" (Одесская область) из Египта, обнаружен COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Судно Patra (под флагом Греции) прибыло из египетского порта Эль-Дехейла 8 августа. В составе экипажа – 22 моряка. Судно отшвартовали для карантинной стоянки.

Во время тестирования в 11 моряков были обнаружены коронавирус. Их госпитализировали в одно из лечебных учреждений Одессы.

У остальных 11 членов экипажа были взяты пробы для проведения анализа на антитела. По результатам анализов будет приниматься решение о дальнейших действиях.

На время стоянки судно будет под круглосуточной охраной, чтобы исключить попадание на борт посторонних людей и выход на берег членов экипажа.