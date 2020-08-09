В порт Южный зашло греческое судно: у половины экипажа обнаружили COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.
Судно Patra (под флагом Греции) прибыло из египетского порта Эль-Дехейла 8 августа. В составе экипажа – 22 моряка. Судно отшвартовали для карантинной стоянки.
Во время тестирования в 11 моряков были обнаружены коронавирус. Их госпитализировали в одно из лечебных учреждений Одессы.
У остальных 11 членов экипажа были взяты пробы для проведения анализа на антитела. По результатам анализов будет приниматься решение о дальнейших действиях.
На время стоянки судно будет под круглосуточной охраной, чтобы исключить попадание на борт посторонних людей и выход на берег членов экипажа.
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