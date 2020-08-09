В порт города Южный зашел сухогруз PATRA (IMO 9607801), флаг Греции, на котором половина команды больная COVID-19.

В порт города Южный зашел сухогруз PATRA (IMO 9607801), флаг Греции, на котором половина команды больна COVID-19.

Судно пришло из египетского порта Эль-Дехейла. На борту – 22 моряков. На рейде у порта выяснилось, что несколько человек имеют признаки ОРВИ.

Санитарно-эпидемеологическая служба поднялась на борт и провела медицинский осмотр и эпидрасследование с взятием материала на коронавирус. При тестировании у 11 моряков обнаружили COVID-19.

Судно пришвартовали у карантинного причала. Больных госпитализируют.

После дезинфекции судна на него должен прибыть сменный экипаж.