В Бейруте, столице Ливана, спустя месяц снова вспыхнул сильный пожар в порту.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ливанский военный источник.

По информации издания, пожар возник на складе, где хранили масло и шины. Он находится недалеко от того места, где в начале августа произошел мощный взрыв.

Военные заявили, что они выслали вертолеты для тушения пожара. Причины нового возгорания пока неизвестны.