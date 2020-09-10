Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ливанский военный источник.
По информации издания, пожар возник на складе, где хранили масло и шины. Он находится недалеко от того места, где в начале августа произошел мощный взрыв.
Военные заявили, что они выслали вертолеты для тушения пожара. Причины нового возгорания пока неизвестны.
- 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар и сильные взрывы. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города были усеяны обломками зданий и стеклом.
- Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые были конфискованы в 2014 году с судна “Росус”, принадлежавшего российскому бизнесмену.
- В результате взрывов погиб один гражданин Украины – 32-летний Уильям Азар. В момент трагического происшествия он вышел из офиса компании KPMG, чтобы ехать домой.