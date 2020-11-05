Об этом сообщили в пресс-службе полиции Бельгии.
Груз прибыл из Гайаны в Южной Америке в порт Зебрюгге, а затем в Антверпен. После этого кокаин планировали переправить через голландскую границу. По предварительным подсчетам, цена изъятого кокаина на черном рынке достигает 450 млн евро.
Операцию по выявлению наркотиков провели в рамках разоблачения преступной группировки, которая организовала наркотрафик в Бельгию.
Op 27/10 vond FGP Limburg 11,5ton cocaïne in 5 containers schroot. Dit is wereldwijd de grootste overzeese inbeslagname! Dankzij dit onderzoek hebben we op 1 jaar tijd 14.95 ton zuivere cocaïne afgenomen van een criminele organisatie, goed voor 450 miljoen euro. Ism @FODFinancien pic.twitter.com/gUAnOfkTBY
— Federale Politie (@federalepolitie) November 5, 2020
По данным ВВС, следователи провели серию обысков в Бельгии и Нидерландах. Арестовано несколько подозреваемых. В частности, к наркотрафику причастны капитан порта, трое полицейских, адвокат и несколько человек с криминальным прошлым.
- В четверг, 29 октября, в морском порту “Южный” обнаружили партию кокаина, спрятанную в контейнере с бананами. Ее стоимость на черном рынке составляет более 10 млн долларов. Наркотики прибыли в “Южный” на теплоходе с грузом бананов из Эквадора. 45 брикетов с кокаином спрятали в вентиляционных люках одного из контейнеров.