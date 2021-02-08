Португальские власти посоветовали отказаться от применения вакцины против коронавируса, производимой компанией AstraZeneca, для граждан старше 65 лет.

Об этом заявили в министерстве здравоохранения страны, сообщает Reuters.

“Вакцина AstraZeneca одобрена в качестве профилактики COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше…Пока не будут доступны новые сведения, вакцина AstraZeneca от COVID-19 должна преимущественно использоваться для людей в возрасте 65 лет и младше”, — говорится в сообщение ведомства.

При этом в минздраве страны подчеркнули, что вакцинация пожилых не должна быть приостановлена, если AstraZeneca является единственным вариантом.

Вакцина от коронавируса от компании Novavax успешно прошла финальную стадию клинических испытаний и показала 89,3% эффективности. Это вакцина на основе белковых субъединиц. Для одного пациента нужны две дозы.

Вакцина от AstraZeneca — это векторная вакцина (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Однако AstraZeneca не хватает производственных мощностей, чтобы обеспечить страны ЕС своей вакциной, поэтому поставки сократили на 60%. Она тоже рассчитана на две инъекции одному пациенту.