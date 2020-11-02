Об этом сообщает Publico.
Премьер-министр Португалии Антонио Кошта заявил, что новые ограничения нужны для того, чтобы не допустить остановки системы здравоохранения в стране. Он обратился к президенту Португалии с просьбой ввести чрезвычайное положение.
Новые меры, в частности, касаются крупнейших городов – Лиссабона и Порту и затронут около 7 млн жителей страны.
В связи с новыми правилами, магазины и рестораны будут закрываться до 22:00.
Также жителям определенных районов с сегодняшнего дня предлагают оставаться дома и работать удаленно, если есть такая возможность.
Меры будут пересмотрены через две недели.
За минувшие сутки в Португалии зафиксировали 3062 случая инфицирования коронавирусом и 37 смертей от болезни.
С начала пандемии в стране официально подтверждены более 144 тысяч случаев COVID-19 и 2544 смертей.
- Ранее сообщалось, что в Португалии решили запретить поездки жителей по стране из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19. Запрет будет действовать в течение пяти дней.