В Португалии правительство ввело новые карантинные ограничения для 121 коммуны из 308 в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает Publico.

Премьер-министр Португалии Антонио Кошта заявил, что новые ограничения нужны для того, чтобы не допустить остановки системы здравоохранения в стране. Он обратился к президенту Португалии с просьбой ввести чрезвычайное положение.

Новые меры, в частности, касаются крупнейших городов – Лиссабона и Порту и затронут около 7 млн жителей страны.

В связи с новыми правилами, магазины и рестораны будут закрываться до 22:00.

Также жителям определенных районов с сегодняшнего дня предлагают оставаться дома и работать удаленно, если есть такая возможность.

Меры будут пересмотрены через две недели.

За минувшие сутки в Португалии зафиксировали 3062 случая инфицирования коронавирусом и 37 смертей от болезни.

С начала пандемии в стране официально подтверждены более 144 тысяч случаев COVID-19 и 2544 смертей.