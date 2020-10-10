Об этом сообщает CNN.
Мост получил название 516 Arouca, потому что его длина составляет 516 метров и находится он в городе Арока, в часе езды к югу от Порту. Он соединит водопад Агиейрас и ущелье Пайва.
Подвесной мост в тибетском стиле поддерживается стальными тросами и двумя огромными V-образными башнями, его высота составляет около 515 метров.
Перила моста представляют собой жесткую сетку, а палуба состоит из 127 четырехметровых модулей.
На строительство 516 Arouca, спроектированное португальской студией Itecons, ушло три года.
“Мы надеемся, что мост заинтересует людей самых разных возрастов и сфер деятельности: любителей инженерного дела, ценителей природы, а также тех, кто предпочитает экстремальные виды отдыха”, – отметили в местном совете муниципалитета Арока.
- Ранее в живописном районе трех ущелий Хуанчуань на юге Китая открыли самый длинный в мире подвесной стеклянный мост.