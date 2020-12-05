В Португалии решили ослабить карантинные ограничения на католическое Рождество, которое будет отмечаться 25 декабря. Однако на Новый год их снова усилят.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Карантин смягчат на рождественские праздники, чтобы люди могли навещать своих близких.

Так, в период с 23 по 26 декабря в Португалии не будут действовать ограничения на передвижения в пределах страны. Кроме того, не будет лимита на количество людей, которые могут собраться в одном доме.

Комендантский час 24 и 25 декабря будет начинаться в 2:00 вместо 23:00.

При этом премьер-министр страны Антониу Кошта призвал граждан не проводить слишком много времени на больших праздничных собраниях без защитной маски. По словам политика, важно, чтобы на Рождество “не было непроизвольной передачи вируса”.

После Рождества карантинные ограничения вновь ужесточат.

На Новый год будет действовать запрет на уличные массовые мероприятия, а также на собрания людей на улице в группы более чем шесть человек. Также нельзя будет ездить к родственникам в другие регионы.

В Португалии в ноябре фиксировали рекордные показатели заражения коронавирусом. В декабре показатели снизились.

В стране с населением чуть более 10 млн человек зарегистрировано более 318 тысяч подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 и 4900 смертей.