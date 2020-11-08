Премьер-министр Португалии Антонио Коста заявил о введении в стране ночного комендантского часа, чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Publico.

В субботу в Португалии зарегистрировали рекордное количество случаев заболевания – 6640 человек при населении 10 миллионов.

Ночной комендантский час будет действовать с 23:00 до 05:00. Он затронет 121 муниципалитет страны из 308 – включая Лиссабон и Порту.

Также теперь жители этих территорий (около 70% населения Португалии) должны оставаться дома и в следующие выходные – 14 и 15 ноября с 13:00 до 05:00 .

В это время будут закрыты и заведения общественного питания, но они по-прежнему продолжат работать на вынос.