Об этом сообщает Publico.
В субботу в Португалии зарегистрировали рекордное количество случаев заболевания – 6640 человек при населении 10 миллионов.
Ночной комендантский час будет действовать с 23:00 до 05:00. Он затронет 121 муниципалитет страны из 308 – включая Лиссабон и Порту.
Также теперь жители этих территорий (около 70% населения Португалии) должны оставаться дома и в следующие выходные – 14 и 15 ноября с 13:00 до 05:00 .
В это время будут закрыты и заведения общественного питания, но они по-прежнему продолжат работать на вынос.
- 2 ноября в Португалии правительство ввело новые карантинные ограничения для 121 коммуны из 308 в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
- Ранее сообщалось, что в Португалии решили запретить поездки жителей по стране из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19. Запрет будет действовать в течение пяти дней.