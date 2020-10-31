В Португалии решили запретить поездки жителей по стране из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19. Запрет будет действовать в течение пяти дней.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По всей стране были установлены контрольно-пропускные пункты, чтобы остановить несанкционированные поездки во время пятидневного запрета на передвижение.

Перемещение между более чем 300 муниципалитетами Португалии запрещено с пятницы, 30 октября, по 3 ноября. Таким образом власти пытаются снизить риск передачи коронавируса во время национального праздника Всех Святых. При этом предусмотрены исключения: в частности, для тех, кто едет на работу и с работы.

Две недели тому назад в Португалии объявили чрезвычайное положение из-за ситуации с COVID-19, о чем сообщало издание Financial Times.

Жителям страны запретили собираться группами более пяти человек на улицах, в магазинах или барах (что вдвое меньше предыдущего лимита, установленного властями).

На свадьбах, крестинах и других семейных мероприятиях количество людей ограничили 50 лицами. Студенческие вечеринки были запрещены.

Штрафы компаниям, которые нарушают правила, увеличили вдвое: с 5 тысяч евро до 10 тысяч евро.

Режим чрезвычайного положения предоставил правительству Португалии возможность вводить такие меры, как ограничение передвижения, для борьбы с эпидемией коронавируса.

В Португалии, где проживает чуть более 10 млн человек, было зарегистрировано сравнительно небольшое количество случаев заболевания – 137 272 и 2468 смертей. Но в пятницу число новых случаев достигло 4656, и это самый высокий суточный показатель с начала эпидемии.

Система здравоохранения Португалии может вместить 800 пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии. Сейчас в больницах находятся 1927 человек, из них 275 – в отделениях интенсивной терапии.

Правительство страны обсудит потенциальные новые ограничения на экстренном заседании в субботу, 31 октября.