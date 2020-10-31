Об этом сообщает агентство Reuters.
По всей стране были установлены контрольно-пропускные пункты, чтобы остановить несанкционированные поездки во время пятидневного запрета на передвижение.
Перемещение между более чем 300 муниципалитетами Португалии запрещено с пятницы, 30 октября, по 3 ноября. Таким образом власти пытаются снизить риск передачи коронавируса во время национального праздника Всех Святых.
При этом предусмотрены исключения: в частности, для тех, кто едет на работу и с работы.
Две недели тому назад в Португалии объявили чрезвычайное положение из-за ситуации с COVID-19, о чем сообщало издание Financial Times.
Жителям страны запретили собираться группами более пяти человек на улицах, в магазинах или барах (что вдвое меньше предыдущего лимита, установленного властями).
На свадьбах, крестинах и других семейных мероприятиях количество людей ограничили 50 лицами. Студенческие вечеринки были запрещены.
Штрафы компаниям, которые нарушают правила, увеличили вдвое: с 5 тысяч евро до 10 тысяч евро.
Режим чрезвычайного положения предоставил правительству Португалии возможность вводить такие меры, как ограничение передвижения, для борьбы с эпидемией коронавируса.
В Португалии, где проживает чуть более 10 млн человек, было зарегистрировано сравнительно небольшое количество случаев заболевания – 137 272 и 2468 смертей. Но в пятницу число новых случаев достигло 4656, и это самый высокий суточный показатель с начала эпидемии.
Система здравоохранения Португалии может вместить 800 пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии. Сейчас в больницах находятся 1927 человек, из них 275 – в отделениях интенсивной терапии.
Правительство страны обсудит потенциальные новые ограничения на экстренном заседании в субботу, 31 октября.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает за то, чтобы страны-члены Евросоюза не закрывали свои границы друг от друга в условиях карантина из-за ситуации с коронавирусом. Это касается внутренних границ ЕС.
- Правительство Испании приняло решение ввести жесткий карантин и объявить “состояние тревоги” по всей стране на 15 дней из-за вспышки коронавируса COVID-19.
- В связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной болезни, власти Франции ввели усиленный карантин, который будет действовать как минимум до 1 декабря.