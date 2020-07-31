Об этом сообщает агентство ВВС.
Авария произошла в округе Коимбра около 15:30 по местному времени. Поезд следовал на север страны.
В результате столкновения с машиной техобслуживания в районе населенного пункта Суре несколько вагонов сошли с рельсов.
Как сообщает португальский телеканал SIC, в аварии погибли как минимум двое человек и еще не менее 30 получили ранения, из них 6 в тяжелом состоянии (изначально сообщалось о 50 пострадавших и 1 раненом).
Согласно предварительным данным, погибшие не являются пассажирами поезда.
В поезде Alfa Pendular находились более 200 пассажиров. Согласно показаниям очевидцев, во время столкновения среди людей началась паника.
Manooooo o alfa bateu contra o regional :oooo pic.twitter.com/fsx15eLeHq
— Gante (@opayalol) July 31, 2020
На место происшествия прибыли аварийные службы: в частности, 163 спасателя и два медицинских вертолета. Неподалеку от места аварии решили развернуть полевой госпиталь.
По факту аварии начато расследование, в ходе которого планируется установить ее причины. На место инцидента отправилась следственная группа.
- На днях в американском городе Темпе (штат Аризона) грузовой поезд Union Pacific сошел с рельс, в результате чего загорелся и частично разрушил мост, по которому ехал. Это мост через озеро Темп Таун.