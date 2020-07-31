В Португалии произошло столкновение скоростного пассажирского поезда и машины технического обслуживания. В результате инцидента есть погибшие и десятки пострадавших.

Об этом сообщает агентство ВВС.

Авария произошла в округе Коимбра около 15:30 по местному времени. Поезд следовал на север страны.

В результате столкновения с машиной техобслуживания в районе населенного пункта Суре несколько вагонов сошли с рельсов.

Как сообщает португальский телеканал SIC, в аварии погибли как минимум двое человек и еще не менее 30 получили ранения, из них 6 в тяжелом состоянии (изначально сообщалось о 50 пострадавших и 1 раненом).

Согласно предварительным данным, погибшие не являются пассажирами поезда.

В поезде Alfa Pendular находились более 200 пассажиров. Согласно показаниям очевидцев, во время столкновения среди людей началась паника.

Manooooo o alfa bateu contra o regional :oooo pic.twitter.com/fsx15eLeHq — Gante (@opayalol) July 31, 2020

На место происшествия прибыли аварийные службы: в частности, 163 спасателя и два медицинских вертолета. Неподалеку от места аварии решили развернуть полевой госпиталь.

По факту аварии начато расследование, в ходе которого планируется установить ее причины. На место инцидента отправилась следственная группа.