10 сентября Соединенные Штаты Америки ввели санкции против народного депутата Андрея Деркача и других российских агентов за попытку повлиять на избирательный процесс в США. В посольстве США решила напомнить, что означают эти санкции.

Об этом говорится в заявлении представителя Посольства США в Украине Дэниэла Лангенкемпа.

“Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более десяти лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и в других местах в мире. Сегодня мы хотели бы напомнить частным лицам и компаниям, что означают эти санкции.

Иногда мы получаем вопрос: “Если я часто веду бизнес с кем-то, к кому применены санкции, следует мне беспокоиться?” Ответ: “Да”. Лица, оказывающие материальную поддержку пидсанкцийним лицам и / или организациям, могут сами стать объектом санкций.

Кроме того, ответ на вопрос: “Могут ли санкции против физического лица повлиять на бизнес, которым он или она обладает?” – тоже будет “да”. Юридические лица, принадлежащие персоне, в отношении которой введены ограничительные меры, также могут считаться заблокированными”.

По словам представителя посольства, имущество и доли в собственности такого предприятия блокируются вне зависимости от того, является ли именно это юридическое лицо в списке в приложении к исполнительному распоряжение или она внесена в список специально предназначенных граждан и заблокированных лиц.

“Соединенные Штаты будут оставаться бдительными в своих усилиях поддерживать целостность нашей демократии, и продолжать использовать все имеющиеся у нас инструменты для противодействия деятельности, подобной или связанной с деятельностью Андрея Деркача или других подсанкционных лиц”, – подытожил Дэниэл Лангенкемп.