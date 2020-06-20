В связи с восстановлением международных перелетов в и из Украины посольство США рассказало об условиях въезда украинцев в страну.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“Если у вас есть действительная виза в США, и в течение последних 14 дней, предшествующих вашей поездке в США, вы находитесь в Украине или в другой стране, на которую не распространяются следующие ограничения, связанные с COVID-19, вы можете отправляться в США”, – говорится в сообщении.

При этом, на данный момент украинцы не смогут попасть в США транзитным рейсом через страны Шенгенской зоны, Великобританию, Ирландию, Китай, Иран, Бразилию и еще ряд стран, на которые распространяются связанные с COVID-19 ограничения.

Вместе с тем, эти правила не распространяются на граждан США или законных постоянных жителей США (владельцев “зеленой карты”), которые готовы вернуться домой из Украины.