Об этом сообщила пресс-служба посольства.
“Мы разделяем обеспокоенность МВФ по поводу недавнего голосования Совета НБУ по выговор заместителям председателя НБУ Рожковой и Сологубу. Крепкий и независимый Национальный Банк имеет критически важное значение для дальнейшего экономического развития Украины”, – говорится в сообщении.
Отметим, что ранее глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман на фоне вынесения выговоров первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю Дмитрию Сологубу призвал власти соблюдать принципы управления Национальным банком Украины (НБУ).
- Член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран считает, что выговоры, которые объявили первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю Дмитрию Сологубу имеют “сугубо воспитательный характер”.