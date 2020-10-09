Посольство США в Украине обеспокоено по поводу недавнего голосования Совета Национального банка Украины за выговоры первой замглавы НБУ Екатерине Рожков и заместителю Дмитрию Сологубу.

Об этом сообщила пресс-служба посольства.

“Мы разделяем обеспокоенность МВФ по поводу недавнего голосования Совета НБУ по выговор заместителям председателя НБУ Рожковой и Сологубу. Крепкий и независимый Национальный Банк имеет критически важное значение для дальнейшего экономического развития Украины”, – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман на фоне вынесения выговоров первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю Дмитрию Сологубу призвал власти соблюдать принципы управления Национальным банком Украины (НБУ).