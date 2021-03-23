Об этом пишет агентство Reuters.

Заместитель директора городского центра социальных услуг (CSSP) Людмила Томесова сообщила, что проживающим в отеле было предложено трехразовое питание, полное медицинское обслуживание, телевидение и другие удобства на время выздоровления. С ноября там разместилось около 250 человек.

“В отеле есть гости, даже если они не стандартные коммерческие, и он все время полон”, – сказала она.

Чехия была одной из наиболее пострадавших стран мира во время новой волны эпидемии. Смертность от вируса достигла почти 25 000 человек при населении 10,7 миллиона.

По данным сайта “Наш мир в данных” (Our World in Data), за последнюю неделю уровень инфицирования на душу населения был третьим по величине в мире.

Томесова добавила, что Прага, в которой проживает около 4500 бездомных, пыталась помочь людям найти убежище на время болезни и получить доступ к другим услугам после выздоровления.