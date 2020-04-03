Об этом сообщает чешское издание Lidové noviny.

Глава района Прага-6, на территории которого была установлена статуя, Ондржей Коларж прокомментировал снос памятника так:

“У него не было маски на лице. Правила должны соблюдать все – на улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос”.

Neměl roušku. Pravidla platí pro všechny stejně. Ven jen s rouškou nebo jinou překrývkou úst a nosu. Опубликовано Ondřej Kolář, starosta Prahy 6 Четверг, 2 апреля 2020 г.

После демонтажа статую планируют перенести в Музей памяти XX века.

Отмечается, что монумент последнее время был объектом вандализма.

К примеру, в прошлом году разгорелся скандал накануне августовской годовщины вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию, тогда статую облили красной краской. Российское посольство назвало это событие варварским актом и оскорблением памяти красноармейцев, павших в освобождении Чехословакии. Но власти города заявили, что не будут чистить памятник. В конечном итоге его отмыли неизвестные люди, которых мэр назвал “российскими троллями”.

СПРАВКА. Конев Иван Степанович — советский военачальник, маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), Герой ЧССР, Герой МНР. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами стран Варшавского Договора, один из руководителей военной операции в Венгрии во время Венгерской революции 1956.

Отношение к маршалу Коневу в современной Европе неоднозначно. В Венгрии его считают убежденным сталинистом, который не поколебался выполнить приказ об оккупации Венгерского государства 1956. Также Польша не воспринимает Конева как героя – в 1992 его мемориальная скульптура в Кракове была демонтирована, поскольку символизировала советскую оккупацию страны.