В Праге ультрас устроили беспорядки из-за карантина: видео

Об этом сообщает чешское издание “Czech Radio”.
Чтобы разогнать радикально настроенных протестующих, которые бросали петарды и различные предметы, силовики применили газ и водомет. В результате столкновений пострадали несколько человек.
Демонстрацию инициировали сторонники одного из футбольных клубов, которые считают карантин бессмысленными и следствием неподготовленнотир правительства ко второй волне коронавируса.
Sprcha zdarma via @Blesk24 pic.twitter.com/sYosXX19fb
— Poslední skaut™ (@Posledniskaut) October 18, 2020
Policie vyzvala všechny k opuštění Staroměstského náměstí, na kterém pokračují střety policie s demonstranty. Na náměstí je těžká policejní technika. pic.twitter.com/l5IKFkpR0c
— CT24zive (@CT24zive) October 18, 2020
Министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек уже пригрозил организаторам акции привлечением к ответственности, ведь они не смогли обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий.
По данным Чешского агентства новостей, в акции протеста приняли участие около 2 тысяч участников, тогда как власть позволяет массовые мероприятия с участием не более 500 человек. Большинство из протестующих были без масок на лице.
- Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Брюсселе минимум на месяц закрыли все бары, кафе и концертные залы.