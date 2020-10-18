Covid-19 Украина

обновлено 18.10.2020 в 20:02

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В Праге ультрас устроили беспорядки из-за карантина: видео

В Праге протесты футбольных и хоккейных ультрас против карантинных ограничений переросли в беспорядки.

Воскресенье, 18 октября 2020, 20:59

Об этом сообщает чешское издание “Czech Radio”.

Чтобы разогнать радикально настроенных протестующих, которые бросали петарды и различные предметы, силовики применили газ и водомет. В результате столкновений пострадали несколько человек.

Демонстрацию инициировали сторонники одного из футбольных клубов, которые считают карантин бессмысленными и следствием неподготовленнотир правительства ко второй волне коронавируса.

Министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек уже пригрозил организаторам акции привлечением к ответственности, ведь они не смогли обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий.

По данным Чешского агентства новостей, в акции протеста приняли участие около 2 тысяч участников, тогда как власть позволяет массовые мероприятия с участием не более 500 человек. Большинство из протестующих были без масок на лице.

  • Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Брюсселе минимум на месяц закрыли все бары, кафе и концертные залы.
Теги: видео, Коронавирус, протести, Чехия

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