В Праге ультрас устроили беспорядки из-за карантина: видео

В Праге протесты футбольных и хоккейных ультрас против карантинных ограничений переросли в беспорядки.

Об этом сообщает чешское издание “Czech Radio”.

Чтобы разогнать радикально настроенных протестующих, которые бросали петарды и различные предметы, силовики применили газ и водомет. В результате столкновений пострадали несколько человек.

Демонстрацию инициировали сторонники одного из футбольных клубов, которые считают карантин бессмысленными и следствием неподготовленнотир правительства ко второй волне коронавируса.

Policie vyzvala všechny k opuštění Staroměstského náměstí, na kterém pokračují střety policie s demonstranty. Na náměstí je těžká policejní technika. pic.twitter.com/l5IKFkpR0c — CT24zive (@CT24zive) October 18, 2020

Министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек уже пригрозил организаторам акции привлечением к ответственности, ведь они не смогли обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий.

По данным Чешского агентства новостей, в акции протеста приняли участие около 2 тысяч участников, тогда как власть позволяет массовые мероприятия с участием не более 500 человек. Большинство из протестующих были без масок на лице.